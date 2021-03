Menina de oito anos não resiste a paragem cardiorrespiratória

Uma menina de oito anos morreu na manhã desta quarta-feira, depois de se ter sentido mal, no interior de um autocarro, a caminho de uma consulta no Hospital de São João, no Porto.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, a menina fazia-se acompanhar dos pais, a caminho de uma consulta no Hospital de São João, no Porto. Entrou no autocarro no lugar da Serrinha, na Lixa, concelho de Felgueiras e, na zona de São Mamede de Recesinhos, em Penafiel, sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

À chegada dos bombeiros, a menina já se encontrava com os pais na berma da estrada, “em paragem cardiorrespiratória”, explicou ao Jornal IMEDIATO Carvalho Ferreira, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Meã, que foram, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Lousada, chamados por populares ao local.

Os bombeiros, apoiados pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e de suporte básico de vida de Amarante, deram início às manobras de reanimação, que se prolongaram por mais de 30 minutos. Depois, transportaram a vítima para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas esta não resistiu.

No local esteve ainda uma equipa do INEM, a prestar assistência psicológica aos pais da menina.