O atleta da Silva & Vinha A.D.R.A.P Sentir Penafiel, Manuel Ferreira, foi convocado a representar Portugal no Campeonato do Mundo de Paraciclismo, na categoria C5.

A prova vai decorrer entre os dias 9 e 13 de junho, no circuito do Estoril, e mereceu a chamada do atleta penafidelense pelo selecionador nacional, José Marques.

Em publicação na sua página, a Silva & Vinha A.D.R.A.P Sentir Penafiel dá destaque aos “excelentes resultados” que culminaram em que Manuel Ferreira se sagrasse por várias vezes campeão nacional.

O campeonato do Mundo de Paraciclismo de Estrada realizar-se-á pela primeira vez em Portugal, no Circuito do Estoril, em Cascais e contará com mais de 300 atletas portadores de deficiência, originários de 39 países.