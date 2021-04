Lousada vai acolher prova internacional de Cross Country Olímpico

Vai acontecer uma prova internacional de Cross Country Olímpico (XCO) em Lousada, durante o fim-de-semana, pontuável para a Taça de Portugal. É a segunda corrida do troféu de regularidade da disciplina olímpica de BTT e vai contar com cerca de 400 participantes, explicou um comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

No sábado, o percurso estará disponível para treinos e no domingo a ação inicia-se com as categorias de masters masculinos e paraciclismo, às 9h00. Seguem-se os Juniores masculinos e todas as categorias femininas, exceto a de cadetes, às 10h45. Às 13h00 correm os cadetes masculinos e femininos e às 14h45 inicia-se a derradeira prova, de elite e sub-23 masculinos.