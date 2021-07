Lordelo inaugura auditório Vergílio Pereira

A cidade de Lordelo inaugurou um auditório, cujo nome presta homenagem a Vergílio Pereira, figura emblemática que fundou o “Orfeão Castro Araújo”. Esta abertura está inserida nas comemorações do 18.º aniversário da elevação de Lordelo à categoria de cidade.

O renovado auditório está situado no piso superior do edifício da Junta de Freguesia e tem capacidade para 150 lugares sentados. A Junta de Freguesia refere, em comunicado, que pretende no futuro “dinamizar uma agenda cultural regular”.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Paredes, Alexandre Almeida, e do presidente da Junta de Freguesia de Lordelo, Nuno Serra, que descerraram a placa de inauguração do espaço.

Foi ainda revelado um busto de Vergílio Pereira, figura emblemática da cultura na cidade do início do século XX. Foi professor na escola Castro Araújo, local onde fundou o orfeão com o mesmo nome. Estiveram presentes na cerimónia de descerramento do busto os familiares de Vergílio Pereira.

O Orfeão da Fundação A Lord encerrou as cerimónias com um concerto no auditório.