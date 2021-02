A GNR identificou, no domingo, um jovem de 22 anos no concelho de Paredes por furto de veículo. O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.

“Na sequência de uma investigação por furto de veículo, ocorrido na madrugada de ontem, dia 14 de fevereiro, os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram identificar o suspeito”, explicou a GNR, em comunicado.

Veículo e objetos furtados foram recuperados

Segundo a força policial, foi ainda possível recuperar a viatura e os objetos que estavam no interior da viatura, entre os quais uma carteira com os documentos do legítimo proprietário.

O jovem de 22 anos já tinha antecedentes por crimes da mesma natureza. Foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.