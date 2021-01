Violência Doméstica: Jovem de 28 anos detido em flagrante

A GNR deteve, na sexta-feira, um jovem de 28 anos por violência doméstica, no concelho de Paredes. Militares da GNR constataram que um homem se encontrava a agredir a ex-namorada, de 27 anos, no interior de uma viatura.

Em comunicado, a Guarda informou que a detenção surgiu na sequência de uma ação de investigação, sendo que os militares assistiram em primeira mão ao caso de violência doméstica.

“Os militares da Guarda constataram que um homem se encontrava a agredir uma mulher de 27 anos no interior de uma viatura. A vítima conseguiu sair da viatura, mas o agressor tentou obrigá-la a entrar novamente no veículo, recorrendo a pontapés e estalos. Após diligências policiais, apurou-se que a vítima era ex-namorada do agressor e que estava com ele naquele momento contra a sua vontade”, explicou a força policial.

O suspeito foi detido no momento, tendo ainda sido apreendida a viatura e um telemóvel. O jovem, que já tinha antecedentes criminais por condução sem habilitação legal, foi presente a tribunal, ficando sujeito a termo de identidade e residência e afastamento da vítima.