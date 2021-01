Jovem de 22 anos identificado por furtar veículo e estabelecimento comercial

A GNR identificou, no sábado, um jovem de 22 anos por furto em estabelecimento comercial e furto de veículo, no concelho de Paredes. Os militares da GNR conseguiram recuperar a viatura, bem como apreender um telemóvel e um gravador com disco rígido do sistema de videovigilância.

De acordo com um comunicado enviado pela força policial, a identificação aconteceu na sequência da investigação, que permitiu aos militares da Guarda recuperar:

Um veículo;

Um telemóvel;

Um gravador com disco rígido do sistema de videovigilância;

Cerca de 200 euros em numerário.

O suspeito, que já possuía antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Paredes.