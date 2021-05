José Fonte e Xeka sagram-se campeões em França pelo Lille

Ambos portugueses e naturais da região do Vale do Sousa, José Fonte e Miguel Rocha, mais conhecido como Xeka, sagraram-se campeões da Ligue 1, a primeira liga francesa, pelo Lille no passado domingo, dia 23 de maio.

Foi depois de vencer o Angers por duas bolas a uma que, pela margem mínima de um ponto, o Lille se sagrou, dez anos depois, campeão francês interrompendo assim a liderança da conquista do título durante sete anos consecutivos pelo Paris Saint Germain.

Os dois portugueses naturais de Penafiel e Paredes realizaram uma época preenchida, recheada de suor, esforço e lágrimas. Um esforço que viram ser compensado e tornado realidade quase como num conto de fadas.

Apesar de lesionado e impossibilitado de jogar o último jogo do campeonato, o penafidelense José Fonte assistiu da bancada e não conteve a emoção da conquista do seu primeiro título na flash interview: “É uma grande alegria para todos, para a equipa, para o staff, para os jogadores, para todo o clube, incluindo o porteiro. É uma grande alegria para nós e para todo o norte de França. É uma vitória para as pessoas que trabalharam muito e merecem.”

Já Xeka, que jogou o último encontro da equipa na época 2020/2021, segundo o Mais Futebol destacou durante os festejos da conquista do título que: “Este grupo é muito especial, desde o início da época que sabíamos que podíamos ir longe. Sabíamos que olhavam para nós com desconfiança, que eramos uma equipa da Liga Europa. Fomos como leões, não fomos os mais rápidos, não fomos os mais inteligentes, não quisemos ser os mais fortes, mas somos os reis de toda a França”.

