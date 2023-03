A Câmara Municipal de Penafiel recebeu luz verde da Infraestruturas de Portugal para avançar com a construção duas rotundas na interseção da Estrada Nacional (EN) 106 com a saída da autoestrada A4.

“Hoje posso dizer-vos que recebi a proposta para o acordo de gestão para essa intervenção que ali vamos fazer e que vai concretizar-se com duas rotundas, uma para resolver o trânsito na saída da A4 e amarrar aquelas pontas que é necessário amarrar, como a estrada que vem de Novelas, a variante à 106, a nova via que vem da Central de Transportes. E depois uma outra rotunda mais acima, que irá resolver a conflitualidade com o acesso à nossa Zona Industrial”, anunciou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel durante a última sessão da Assembleia Municipal.

Esta obra, há muito ansiada, pretende reduzir a sinistralidade num ponto crítico, que tem sido palco de vários acidentes, alguns dos quais graves. “Depois de muitos anos de luta, de algumas incompreensões, de alguns comentários de quem não tem nenhuma noção de como estas coisas funcionam e que acha que não fazemos porque não queremos, quando na verdade o que há é uma grande carga burocrática por parte do Estado, vamos finalmente poder avançar com esta intervenção e concretizar a obra”, referiu o autarca.

Ainda antes desta autorização, a Câmara Municipal já tinha avançado com os procedimentos para começar com a empreitada, faltando apenas o acordo de gestão agora recebido. O contrato vai agora ser remetido ao Tribunal de Contas e a obra deve avançar em breve.