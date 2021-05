Infantário evacuado devido a fuga de gás

O jardim de infância São Marcos, em Rebordosa, foi evacuado na manhã desta quinta-feira, devido ao rebentamento de uma conduta de gás, numa rua contígua.

O incidente obrigou à evacuação de 95 crianças, seis professores e sete assistentes operacionais do jardim de infância, que foram levados para um pavilhão gimnodesportivo, a pé, com acompanhamento da GNR. As crianças foram alimentadas ao almoço no pavilhão.

Foi feito o corte do gás e, após o almoço e o arejamento do espaço, as crianças regressaram ao jardim de infância.

No local estiveram dois veículos e oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Rebordosa, a GNR de Lordelo e a Proteção Civil municipal.