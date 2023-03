Um incêndio deflagrou na madrugada desta quarta-feira, numa fábrica de móveis, na Rua Alto do Facho, em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, o incêndio começou pouco depois das cinco horas da madrugada, no primeiro andar de uma fábrica, onde estava armazenado produto acabado. A rápida intervenção dos bombeiros impediu que as chamas alastrassem ao piso inferior da empresa, que ficou danificado devido ao fumo.

As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Rebordosa que mobilizaram para a ocorrência 25 elementos, apoiados por seis veículos.

No local esteve ainda a GNR de Lordelo, assim como a Polícia Judiciária que investiga agora as causas do incêndio.