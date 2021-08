Incêndio causa danos avultados em restaurante

Um incêndio deflagrou na cozinha da Casa do Aqueduto, o restaurante do Campo de Golfe de Paredes, ao fim da manhã desta segunda-feira. Ao que foi possível apurar, as chamas terão iniciado no quadro elétrico junto à cozinha e rapidamente se alastraram a todo o rés do chão do edifício.

“À nossa chegada a zona do rés do chão já se encontrava tomado pelas chamas. Foi iniciado o combate e conseguimos proteger o primeiro andar e parte da estrutura do edifício”, relatou ao Jornal IMEDIATO Manuel Duarte, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Baltar.

O incêndio – que foi combatido por 19 elementos dos Bombeiros Voluntários de Baltar, Paredes e Rebordosa, apoiados por sete viaturas – provocou “danos avultados” no edifício, provocados pelo fumo e pela água.

No local esteve ainda uma patrulha da GNR de Paredes.