A Igreja do Divino Salvador, inaugurada em 2019 na cidade de Freamunde, está nomeada para os prémios “Archdaily Building of the Year 2021”, na categoria “Edifício Religioso”. Apenas um outro projeto nacional está a concorrer na categoria, a requalificação de uma capela na cidade do Porto.

Esta é a 12ª edição dos prémios, que se assumem como uma forma de “abrir a arquitetura a todos, ao invés de apenas alguns privilegiados”. Assim, a primeira fase de votação está está aberta ao público até 10 de fevereiro. Pode votar aqui.

Caso a Igreja de Freamunde fique entre os cinco projetos mais votados, transita à fase de finalistas, que se inicia a 10 de fevereiro e termina a 18 do mesmo mês, dia em que são anunciados os 15 vencedores.

“Ao votar, está a fazer parte de uma rede de júris imparciais e distribuídos que tem vindo a elevar os projetos mais relevantes nos últimos anos. Durante as próximas semanas, vão ser filtrados 15 dos 4.500 projetos – os melhores em cada categoria”, explicou a organização do concurso, na sua página.

Mais uma nomeação da Igreja de Freamunde para prémios internacionais

A Igreja de Freamunde também ficou, este ano, entre os dez finalistas do concurso internacional do Prémio Internacional de Arquitetura Sacra da Fundação Frate Sole, de Pavía, Itália. Recorde a entrevista do seu arquiteto, Vítor Leal Barros, ao IMEDIATO.