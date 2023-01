Homem morre ao cair do telhado de uma habitação

Um homem de 61 anos morreu depois de cair do telhado de uma habitação na tarde desta quinta-feira, em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, o sexagenário estava no telhado quando, em circunstâncias ainda por apurar, caiu e ficou ferido com gravidade. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pelas equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e de suporte imediato de vida de Valongo, mas não resistiu.

Para o local foi mobilizada uma equipa de psicólogos do INEM para prestar apoio aos familiares