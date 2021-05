Homem esfaqueado pelo irmão durante discussão

Um homem de 38 anos ficou ferido com gravidade depois de ter sido esfaqueado no tórax, pelo irmão, ao início da noite deste domingo, em Galegos, Penafiel.

Ao que foi possível apurar, os dois irmãos envolveram-se numa discussão que terminou com um deles a desferir uma facada no tórax do outro.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e transportada em estado grave para o Hospital de São João, no Porto, com acompanhamento da equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa.