Homem de 55 anos detido por tráfico de droga em ação de fiscalização

A GNR de Paço de Sousa deteve, no sábado, um homem de 55 anos no concelho de Penafiel por tráfico de droga. O suspeito foi apanhado com haxixe pelos militares da Guarda num local já conotado por consumo de droga.

“No âmbito de uma ação de patrulhamento, tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo Estado de Emergência, os militares da Guarda abordaram um suspeito que se encontrava num local conotado por consumo de droga, tendo demonstrado algum nervosismo quando se deparou com a presença da Guarda”, explicou a GNR, em comunicado.

Os militares do Posto Territorial de Paço de Sousa realizaram ainda uma revista ao suspeito, tendo apreendido 28 doses de haxixe, duas navalhas, um x-ato, cerca de 40 euros em numerário e vário material utilizado para o corte e embalamento de produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.