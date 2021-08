A Polícia Judiciária deteve um homem no concelho de Paredes “fortemente indiciado pela prática do crime de abuso sexual” de uma criança de sete anos. Segundo a força policial, o polidor de móveis, de 52 anos anos de idade, ficou impedido de contactar com a vítima e sujeito a apresentações semanais no posto policial.

“Aproveitando-se da relação familiar e da coabitação que tinha com a vítima e ainda da especial vulnerabilidade da criança, de sete anos, submeteu-a a atos sexuais de relevo, que terão ocorrido durante o ano passado e no corrente ano”, lê-se na nota de imprensa.

A PJ adiantou ainda que o homem de 52 anos não tinha antecedentes criminais. Foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito a apresentações semanais no posto policial da sua área de residência e impedido de contactar com a vítima.