Homem de 39 anos detido por furto de carro

Um homem com 39 anos foi detido pela GNR em Felgueiras, quando circulava num carro que tinha sido furtado em Rio Tinto.

A detenção ocorreu durante uma fiscalização rodoviária, durante a qual os militares da Guarda do posto de Felgueiras abordaram uma viatura que circulava na via pública. Durante a ação de fiscalização, os militares aperceberam-se que se tratava de um veículo que tinha sido furtado há cerca de uma semana, na freguesia de Rio Tinto, no concelho de Gondomar e detiveram o seu condutor.

A viatura recuperada foi entregue ao seu proprietário e o detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Felgueiras.