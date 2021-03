Homem de 64 anos esfaqueado mortalmente pelo filho

Um homem de 64 anos morreu depois de ter sido esfaqueado pelo filho, na noite desta quarta-feira, em Caíde de Rei, no concelho de Lousada. O homicídio aconteceu na casa partilhada por ambos e está agora a ser investigado pelas autoridades.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, foi o filho, um homem de 32 anos, quem ligou a GNR, a dar conta de que tinha esfaqueado o pai, encontrando-se nas imediações da habitação quando as autoridades chegaram. Foi detido pela GNR de Lousada e levado para o Posto. Vai ser agora entregue à Polícia Judiciária que está a investigar as causas do crime.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória. Apresentava três golpes feitos por uma arma branca.

“Encontramos a vítima em paragem cardiorrespiratória e demos início às manobras de reanimação. Mas não resistiu e foi transportada, por indicação da equipa da viatura médica de emergência e reanimação, para o Hospital já sem vida”, afirmou ao Jornal IMEDIATO José Aires, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, não há histórico de episódios de violência entre pai e filho.