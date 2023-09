Homem de 27 anos morre em despiste

Um homem de 27 anos perdeu a vida, num despiste ocorrido na noite desta segunda-feira, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel.

O acidente ocorreu cerca das 10 horas da noite, quando a viatura conduzida por Luís Miguel Fernandes, um emigrante que tinha vindo passar uns dias à terra natal, entrou em despiste, embatendo contra um muro e capotando, antes de deslizar vários metros ao longo da estrada.

A vítima ficou encarcerada e entrou em paragem cardiorrespiratória. Foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios – que mobilizaram para o local 13 elementos e cinco veículos – e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu na véspera de regressar à Suíça, país onde se encontrava emigrado com os pais.