Homem agride vizinho com um machado

Um homem foi agredido por um vizinho, com um machado, na madrugada desta terça-feira em Carvalhosa, Paços de Ferreira.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, os dois homens, com problemas associados ao consumo de álcool, envolveram-se numa discussão por causa de uma bicicleta que acabou por ser resolvida após a intervenção das autoridades.

Contudo, após a GNR abandonar o local, um deles, um homem de 43 anos, pegou num machado e dirigiu-se à casa do vizinho, um indivíduo de 56 anos, a quem desferiu uma machadada no peito. O agredido conseguiu retirar o machado das mãos do agressor e desferiu-lhe então várias machadadas numa mão, numa perna e na cabeça, provocando-lhe ferimentos de elevada gravidade, que poderão originar a amputação dos membros.

Os dois homens foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paços de Ferreira esteve no local, mas a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.