Hélio Silva venceu, no passado fim de semana, o Campeonato Nacional de Powerlifting, que se realizou em Vila do Conde.

Natural de Penafiel, o motorista de 41 anos tem como passatempo a prática de deportos de levantamento de peso. Esta ocupação tem-lhe trazido algumas “alegrias”, entre as quais a recente conquista do título de campeão nacional, alcançada no passado domingo, que trouxe um sabor duplo a vitória, já que ditou ainda o seu apuramento ao Campeonato do Mundo.

Em declarações ao IMEDIATO Hélio Silva confessou sentir-se “bastante feliz e orgulhoso de atingir mais um objetivo que tanto desejava”, salientando ainda a importância que este mesmo teve no alcance do apuramento para o campeonato do mundo e ainda as dificuldades que vai encontra pela frente.

“Embora este fosse um apuramento que tinha de fazer para ir ao campeonato do mundo, são dois passos, o primeiro esta dado, agora é esperar pelo segundo passo. Esperar pelo campeonato do mundo que este ano vai ser em Portugal, e se possível ficar no pódio, vai ser difícil, mas temos de tentar”, afirmou o atleta penafideldense.

O Campeonato do Mundo vai ser realizado em Portugal, na Trofa, entre 15 e 19 de novembro. Hélio Silva diz estar com “fé” no seu caminho, no entanto salienta que há “muito trabalho para ser feito” para conquistar um lugar no pódio do mundial de powerlifting.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.