Penafiel recupera Recreatório Paroquial com mais de 700 anos

A Câmara Municipal de Penafiel e a Paróquia de S. Martinho de Penafiel inauguraram esta quinta-feira, dia do Corpo de Deus, as obras de requalificação do Recreatório Paroquial de Penafiel. A obra, orçada em 417 mil euros, veio dar nova vida a um edifício com quase 700 anos, que estava fechado desde os anos 90.

“Hoje é um dia feliz para nós penafidelenses, porque mostramos que sabemos honrar as memórias que outros nos deixaram. E se queremos ser dignos deste passado que temos e do qual nos orgulhamos, então temos que ser capazes de cuidar do nosso património”, referiu Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

Segundo o autarca, esta intervenção permitiu requalificar “o mais importante e o mais especial repositório de histórias da nossa cidade e do nosso concelho, cujo recinto apresenta referências escritas desde 1329”. “Já lá vão quase 700 anos! Ao longo do tempo adquiriu várias funções, tendo sido, durante muitos anos, o teatro penafidelense. Mas, infelizmente, degradou-se. E, por isso, foi com grande entusiasmo que, em 2017, conseguimos celebrar um protocolo que permitiu que esta intervenção fosse incluída no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e que hoje pudéssemos aqui estar”, frisou o autarca. “Agora o importante é “reapropriarmo-nos” deste espaço, porque ele é de todos os penafidelenses, rematou o presidente.

Durante a cerimónia, o Padre Paulo Jorge, da Paróquia de S. Martinho de Penafiel afirmou a importância do momento. “Abrir as portas deste edifício foi devolver um espaço muito importante e querido à comunidade penafidelense. A todos, muito obrigado por este trabalho realizado, por esta confiança depositada e que este espaço seja agora aberto e disponível para muitos eventos, mas, de um modo particular, aberto à cultura””, referiu.

No dia da inauguração do Recreatório Paroquial de Penafiel, o pároco anunciou ainda a criação de uma equipa de cultura no seio da comunidade, que tem como principal objetivo dinamizar o Recreatório, e terminou fazendo um convite a todos para visitarem este novo espaço localizado no coração da cidade de Penafiel. Recreatório Paroquial de Penafiel.