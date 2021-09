O Destacamento de Trânsito de Penafiel apreendeu, na sexta-feira, três automóveis por alterações às suas características construtivas. Segundo um comunicado da GNR, um dos veículos tinha um sistema de injeção de nitro, e um homem de 20 anos foi detido por condução sem habilitação legal e por condução perigosa.

As apreensões decorreram no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, com enfoque no cumprimento das regras de homologação de componentes, sistemas e acessórios, com o objetivo de “limitar a prática de transformações abusivas e irregulares, normalmente conotados como veículos participantes em corridas ilegais” nos concelhos de Paredes e Penafiel.

Foram apreendidas três viaturas, cujos donos foram notificados para submeterem os veículos a inspeção extraordinária. Um dos automóveis tinha implantado um sistema de injeção de nitro, que aumenta substancialmente a potência do motor, relata a nota de imprensa da GNR, que dá conta ainda da elaboração de 27 autos de contraordenação.

No seguimento da ação, foi detido um homem de 20 anos por condução sem habilitação legal e por condução perigosa, tendo sido constituído arguido. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.