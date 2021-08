Fernando Malheiro é o candidato à Assembleia Municipal pela coligação “Penafiel Unido”

Fernando Malheiro é o cabeça de lista da coligação “Penafiel Unido”, à Assembleia Municipal de Penafiel.

O actual diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega II – Vale do Sousa Sul, explica que a decisão de aceitar o convite para encabeçar a lista à Assembleia Municipal de Penafiel “advém sobretudo, do conhecimento pessoal que tenho do Paulo Araújo Correia, a quem reconheço imensas qualidades pessoais, profissionais e políticas, das quais já deu provas, inclusive, ao serviço do Governo.” E acrescenta: “Penafiel precisa de um perfil como este, que promova uma gestão eficaz, transparente e dialogante, pelo bem do concelho.”

“O concelho precisa de mais habitação acessível, mais transportes públicos de qualidade, mais oportunidades de emprego, mais espaços públicos de qualidade e de valorizar os jovens e ser mais presente para a população idosa e mais desfavorecida.”, conclui.

Já a lista à Câmara Municipal é encabeçada por Paulo Araújo Correia e terá como número dois, Agostinho Soares. Lúcia Rocha, Mateus Oliveira, Ricardo Luís Campos, Eva Gomes, Cristiana Silva, Vitorino Silva e Marta Ferreira, são os restantes membros da lista pela coligação “Penafiel Unido”.