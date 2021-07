O FC Penafiel conseguiu o apuramento para a segunda fase da Allianz Cup no domingo depois de vencer o Moreirense nas grandes penalidades (4-3). O próximo desafio dos rubro-negros é o Estrela da Amadora, já no próximo sábado.

A jogar em casa, os penafidelenses foram os primeiros a marcar, por intermédio de Rui Pedro, aos 66′. Contudo, foram apenas dois os minutos de vantagem para o FC Penafiel, tendo o Moreirense igualado o marcador aos 68′ com um golo de Franco.

Com um empate em tempo regulamentar, a partida seguiu para grandes penalidades e a equipa da casa acabou levar a melhor, vencendo por 4-3. Na próxima ronda, o conjunto orientado por Pedro Ribeiro vai defrontar o Estrela da Amadora já no próximo sábado, estando a partida agendada para as 15:30.

Já o FC Paços de Ferreira entra em jogo na sexta-feira, com uma receção ao Gil Vicente, às 20:15.