A empresa portuguesa Solverde.pt é o novo patrocinador principal do FC Paços de Ferreira, com um contrato estabelecido por três épocas desportivas. Lançado em 2017, este “sexto casino” do Grupo Solverde tem disponível mais de 1.200 jogos disponíveis de forma digital, permitindo ainda apostas desportivas.

“É um enorme orgulho, não apenas a manutenção de uma parceria, mas a extensão da mesma na sua plenitude de patrocinador principal. É o reconhecimento de sinergias que se criaram recentemente, mas que cremos que possam perdurar no tempo. A Solverde.pt demonstrou desde o primeiro momento que apoia o FC Paços de Ferreira e com certeza encontrou no nosso clube o parceiro desejado, transformando-o no rosto visível da sua imagem no desporto nacional”, afirmou o presidente do clube pacense, Paulo Meneses.

As duas entidades já têm um histórico de colaborações, nomeadamente a campanha de solidariedade social em prol dos profissionais de cultura “Solverde – Artista de Bancada”, durante a qual o músico David Bruno realizou um concerto com vista à angariação de fundos para artistas.

Na próxima temporada, o “inconfundível equipamento amarelo do FC Paços de Ferreira vai carregar ao peito a marca da Solverde.pt”, algo que também é “importante” para a empresa.

“É importante para a Solverde.pt, uma empresa 100% portuguesa, estar ao lado do desporto nacional, da emoção do futebol. O Paços de Ferreira vem de uma época impressionante e é uma honra para a Solverde.pt poder fazer agora, cada vez mais, parte da história deste clube”, afirmou o diretor da empresa, Américo Loureiro.