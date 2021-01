Joaquim Carneiro, antigo atleta do FC Paços de Ferreira, faleceu aos 78 anos de idade. Envergou o emblema pacense durante várias épocas na década de 70, tendo contribuído para o primeiro título oficial conquistado pelo clube.

“Natural de Paços de Ferreira, Joaquim Carneiro envergou a camisola do seu clube de sempre e fez da irreverência e garra as principais virtudes em campo, contribuindo para a conquista do primeiro título oficial do Clube. No final da temporada 1967/68 o FC Paços de Ferreira festejou o título regional da II divisão da AF Porto e Carneiro foi um dos protagonistas desse primeiro passo no crescimento da instituição”, descreveu o FC Paços de Ferreira, na sua página.

As cerimónias fúnebres de Joaquim Carneiro vão decorrer esta quarta-feira, no cemitério municipal de Paços de Ferreira, estando reservadas a familiares diretos.