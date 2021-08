O Rotary Club de Penafiel vai atribuir à autora Fabíola Lopes o Prémio Literário Germano Silva-Rotary Club de Penafiel, distinção que permite “promover, defender e valorizar” a língua portuguesa e a sua interculturalidade, incentivando a criação literária.

“Este ano, este prémio literário, para além de reconhecer o itinerário criativo de Fabíola Lopes, já como algumas obras publicadas, distingue um estilo e um género que fala com a alma”, refere a presidente do Rotary Club de Penafiel, Paula Pinto Alves.

A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer em data a anunciar, sendo que a obra poética de Fabíola Lopes a concurso, «Esquírolas» vai ser editada e publicada através da Editorial Novembro.

A autora bracarense é professora de inglês e professora-bibliotecária no Colégio D. Pedro V, em Braga, local onde nasceu e reside. “Os livros sempre fizeram parte da sua vida e com eles uma forma diferente de sentir o mundo que a rodeia. A escrita é a consequência. E a poesia é a sua forma mais íntima e honesta de expressão”, relata a nota enviada.

As três primeiras edições do prémio tiveram como vencedores os jovens escritores Jaime Soares, Rui Damásio e Mitro Vorga, respetivamente, com as obras “A Cor Verde”, “A Senhora Professora” e “O Homem que falava sozinho”.

O Prémio Literário Germano Silva-Rotary Club de Penafiel presta ainda homenagem ao historiador, jornalista e escritor penafidelense Germano Silva. A quinta edição do prémio já se encontra a caminho, sendo que a organização vai publicar em breve o seu regulamento.