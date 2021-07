Paula Pinto Alves é a nova presidente do Rotary Club de Penafiel

Paula Pinto Alves é a nova presidente do Rotary Clube de Penafiel e vai assumir funções, publicamente, este sábado, dia 10 de julho, numa cerimónia de transmissão de tarefas entre presidentes, que se vai realizar no Museu Municipal de Penafiel.

Advogada de profissão, a nova presidente do Rotary Club de Penafiel, pretende levar a cabo, ao longo deste ano, diversas atividades com impacto social e que contribuam para mitigar os efeitos da Covid-19 na comunidade penafidelense.

“Todos tivemos de nos adaptar e aprender a ultrapassar medos e ansiedades”, referiu a presidente, acrescentando, contudo, que “outros problemas que emergiram com a pandemia” e garantindo um papel ativos por parte da instituição, junto dos que mais precisam.

Para tal, a nova presidente quer levar a ação do Rotary onde os outros organismos e instituições normalmente não chegam, desenvolvendo os habituais projectos da associação, como o instituto de línguas, as bolsas de estudo e o apoio a famílias carenciadas, mas também outras iniciativas de maior proximidade com a população e que respondam de forma rápida a necessidades e carências básicas ocultas e/ou “envergonhadas”.

“Este ano estarei a presidente de Rotary Club de Penafiel, o que significa ser o rosto de uma associação constituída por pessoas boas, generosas e com muita vontade em fazer a diferença na vida dos que mais precisam”, referiu a advogada, acrescentando que “o Rotary Clube de Penafiel não faz caridade, ajuda a mudar vidas de forma sustentada e com impacto duradouro”.

Para Paula Pinto Alves, “presidir a esta associação é uma enorme responsabilidade, mas também uma grande honra, sobretudo numa altura completamente atípica e repleta de novos desafios pessoais, comportamentais e ao nível da economia, com as repercussões negativas pós-pandemia que todos já conhecemos”.

Por isso, afirma, “mais do que nunca faz todo sentido ser rotário e abraçar as causas deste movimento que este ano tem como lema ‘Servir para transformar vidas’”.

Na cerimónia de tomada de posse da nova presidente do Rotary, Inês Ribeiro e Rodrigo Ferreira assumem também as presidências do Rotaract e do Interact, respetivamente.