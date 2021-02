Três meses depois de ter entrado em funcionamento, a Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) de Paços de Ferreira, instalada no antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia, tem apenas um doente internado. Durante este período, passaram pela estrutura 64 utentes.

A estrutura já chegou a estar perto da sua ocupação máxima, mas “tendo em conta a forte desaceleração do número de casos de covid-19 no concelho e na região, esta estrutura (…) cumpriu o seu objetivo”, explicou a autarquia, em comunicado.

“Apesar de esta estrutura ter, neste momento, apenas um doente internado, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira continuará totalmente disponível para a manter preparada no sentido de, a qualquer momento, poder voltar a ser utilizada em pleno”, garantiu ainda.

Desde a sua abertura, no final de novembro do ano passado, a Estrutura de Apoio de Retaguarda recebeu um total de 64 doentes, “tendo aliviado não só os problemas decorrentes da atividade dos lares, mas também a pressão sobre os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde”, rematou a Câmara Municipal.