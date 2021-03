Estrutura de Apoio de Retaguarda de Paços de Ferreira encerra no final do mês

A Estrutura de Apoio de Retaguarda de Paços de Ferreira, que abriu portas no final de novembro vai encerrar. Em funcionamento ficam apenas a estrutura criada no Seminário do Bom Pastor, em Valongo, e no Hotel João Paulo II, em Braga. O coordenador regional Eduardo Pinheiro justificou esta medida com a taxa de ocupação de 2% na região.

Este equipamento abriu portas em Paços de Ferreira para dar resposta a doentes infetados com covid-19 do distrito do Porto, que não necessitassem de cuidados médicos diferenciados e que não tivessem apoio em casa ou na instituição onde vivem.

“A taxa de ocupação na região é, felizmente, somente 2%, pelo que está determinada a suspensão de parte” das estruturas até ao final deste mês, mantendo- -se duas por precaução”, afirmou Eduardo Pinheiro, durante um audição conjunta dos cinco secretários de Estado que assumem a coordenação regional no combate à pandemia.