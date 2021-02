Este ano, devido à pandemia, não aconteceram os típicos desfiles de Carnaval que, ano após ano, traziam à rua folia e diversão, com disfarces arrojados, carros alegóricos e brincadeiras que animavam toda a população, independentemente da sua idade.

O IMEDIATO foi ao baú e “repescou” os vídeos e fotografias que recordam cortejos de Paços de Ferreira e Penafiel, naqueles que foram uns dos últimos momentos de ajuntamentos de grande escala antes de se descobrirem os primeiros casos de covid-19 no país.

Reveja imagens do desfile de Sanfins, que atravessou as suas ruas numa tarde soalheira, e juntou centenas de foliões – e de curiosos.

Recorde ainda os melhores momentos do cortejo carnavalesco de Seroa, que nem o tempo de chuvoso travou.

Percorra a galeria e veja ainda imagens do tradicional Cortejo de Carnaval das centenas de crianças dos diversos jardins de infância e EB1 do concelho de Penafiel, que se disfarçaram em conjunto e animaram as ruas da cidade, a 21 de fevereiro de 2020.