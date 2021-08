É uma visita num autocarro panorâmico por alguns dos edifícios mandados construir pelos “brasileiros regressados” de Paredes, mas também uma peça teatral em que a música tem destaque. A «[Torna]-Viagem» é uma iniciativa inserida no projeto Mappa 21 e vai acontecer já este fim-de-semana, com acesso gratuito.

“O périplo dará a conhecer alguns dos exemplares patrimoniais mandados construir pelos denominados torna-viagem, os endinheirados portugueses – neste caso em particular os paredenses – regressados do Brasil, que para demonstrarem a sua riqueza construíram palacetes e mansões”, explica um comunicado enviado.

Em simultâneo com a visita vai decorrer um espetáculo teatral, escrito pela atriz e encenadora Filomena Gigante, com a colaboração do ator Emílio Gomes. A direção artística está ao cargo de Ângela Marques e Fernando Moreira e a direção técnica está a cargo do Teatro Art’Imagem.

A trama arranca no Palacete da Granja, antiga propriedade dos Viscondes de Paredes, actual Casa da Cultura, focando-se no casal “torna viagem” Antão de Silva Pinto e Maria da Conceição Lopes da Silva Pinto, que vem do Porto para tentar reencontrar, numa visita a Paredes, os seus amigos também regressados do Brasil.

“Fazem-se acompanhar de um brasileiro de gema: Tonico, um moço alto no porte e possuidor de assinalável talento musical. As aventuras e desventuras nas deambulações do percurso encetado pelo trio são um mistério por desvendar, um segredo que se vai revelando ao longo de uma jornada que se centrará em territórios de Cête e Baltar, aproveitando para dar a conhecer mais um pouco os exemplares edificados no seio desta tipologia arquitetónica, as ‘casas brasileiras'”, adianta a organização do evento.

A iniciativa está inserida no projecto Mappa 21, um programa cultural mobilizador para a música, artes e património, promovido pela Câmara Municipal de Paredes. Por seu turno, a conceção e coordenação do “Mappa” está a cargo da Astro Fingido – Associação Cultural.

A viagem pode ser feita nos dias 7 e 8 de agosto, sábado e domingo, às 10h/11h30/ 15h / 16h30 e tem a duração aproximada de 60 minutos e de acesso gratuito, mas implica reserva, que pode ser efetuada através de e-mail, para cultura@cm-paredes.pt.