O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou esta quinta-feira, depois de uma reunião do Conselho de Ministros, que o regime de ensino à distância vai regressar a partir do dia 8 de fevereiro. As atividades letivas vão manter-se suspensas até 5 de fevereiro.

Segundo o ministro, as regras do modelo de ensino à distância vão ser similares às aprovadas em julho do ano passado. Vão ainda ser mantidos os apoios aos alunos com necessidades educativas especiais, o acesso a refeições para os alunos com escalões A e B.

Também os estabelecimentos que até agora recebiam alunos com pais a trabalhar em serviços essenciais se vão manter abertos.