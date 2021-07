Encontrado corpo da mulher que estava desaparecida no rio

Foi encontrado esta sexta-feira o corpo de Ana Raquel Martelo, a mulher de 37 anos que estava desaparecida desde sábado no rio Tâmega, em Rio de Moinhos, concelho de Penafiel, depois de ter caído de uma mota de água.

Ana Raquel Martelo caiu ao rio na tarde de sábado, quando passeava de mota de água com o namorado, próximo do parque de lazer da Ribeira, em Rio de Moinhos, Penafiel. Em circunstâncias ainda não apuradas, a mulher, que seguia de pendura na mota, caiu ao rio. Ana Raquel ainda pediu socorro ao cair à água, mas acabou por desaparecer.

Há seis dias que decorriam buscas no local nonde foi vista pela última vez e nas margens do rio. Na manhã desta sexta-feira, o corpo de Ana Raquel Martelo foi encontrado pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e por uma equipa de mergulhadores do GIPS da GNR.