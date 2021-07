Empresário morre em acidente de mota

Um empresário 45 anos, de Paços de Ferreira, morreu na sequência de um num violento despiste de mota, ocorrido na tarde desta quarta-feira, em Moreira da Maia.

Ao que o Jornal Imediato apurou, João Alves despistou-se de mota, na autoestrada A41 em Moreira da Maia, embatendo violentamente contra os rails que dão acesso à área de serviço.

Com a violência do embate, João Alves, proprietário de uma indústria de sofás em Paços de Ferreira, ficou ferido com gravidade.

Ainda foi assistido no local pelas equipas do instituto nacional de emergência médica e do viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

João Alves residia em Paços de Ferreira, de onde era natural. Era casado e tinha dois filhos menores.

No local do acidente esteve o destacamento de trânsito do Porto, assim como uma equipa do núcleo de investigação criminal a acidentes de viação.