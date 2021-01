Empresário detido por esfaquear homem em discussão de trânsito

Um empresário de 44 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de um crime de homicídio na forma tentada. A detenção do homem aconteceu depois deste ter esfaqueado um individuo de 48 anos, frente aos Bombeiros Voluntários de Paredes, na sequência de uma discussão de trânsito.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, a vítima, residente em Várzea de Ovelha e Aliviada, no Marco de Canaveses, saiu de casa na manhã de terça-feira, para levar os dois filhos menores à escola que ambos frequentam, em Paredes. Pelo caminho, na A4, o homem teve uma discussão com um outro automobilista, que terminou em frente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Paredes, quando ambos pararam os carros num semáforo. Foi aqui que os dois homens se envolveram em confrontos e um deles acabou esfaqueado no abdómen.

“Ambos seguiam com os respetivos filhos menores nas viaturas, não tendo, porém, tal facto impedido a altercação e agressão em plena via pública”, informa a Polícia Judiciária. Após a agressão, o empresário abandonou o local e a vítima ainda percorreu cerca de cinco quilómetros, de carro, para deixar os filhos na escola. De regresso a Paredes, acabou por parar o carro em frente a uma pastelaria, em Mouriz, onde pediu socorro.

Foi assistido no local pelo Bombeiros Voluntários de Paredes e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde foi submetido a uma cirurgia e onde ainda se encontra hospitalizado, “correndo perigo de vida”, diz a PJ. Já o empresário de 44 anos foi detido.