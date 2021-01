Eleições presidenciais decorrem com tranquilidade na região

As eleições presidenciais estão a decorrer este domingo e não existem registos de longas filas na região. As urnas estão abertas até às 19:00 horas, sendo que a participação nacional até ao 12:00 era de 17,07%, uma afluência superior do que nas presidenciais de 2011 e 2016.

Cerca de duas horas depois de abrirem as urnas, num dos maiores locais de voto do concelho de Penafiel, instalado no Centro Escolar da cidade, a votação decorria tranquilamente, sem filas e sem ajuntamentos nas sete mesas de voto.

Segundo Carlos Leão Barbosa, presidente da junta de freguesia de Penafiel, a votação está a correr sem filas e com tranquilidade e as pessoas estão a cumprir o dever, assim como as restrições impostas pela pandemia.

Eleições presidenciais com participação de 30% em Paços de Ferreira

Já ao início da tarde, a fila no Centro Escolar de Paços de Ferreira, ainda que aparentemente grande, avançava a bom ritmo. As oito mesas de voto estavam divididas por várias áreas do estabelecimento escolar e o tempo de espera não ultrapassava os dez minutos.

Segundo o presidente da Junta de Freguesia de Paços de Ferreira, Alexandre Costa, o ato eleitoral está a decorrer “muito bem”, tendo-se notado um decréscimo na afluência ao longo do dia. “Até agora, a participação ronda os 30%”, disse ao IMEDIATO.

A Junta de Freguesia garantiu a realização de testes rápidos para os elementos das assembleias de voto, que acusaram todos negativo. “Isto dá muito mais segurança a todos os envolvidos, as pessoas estão muito mais seguras”, confirmou Alexandre Costa.

Recorde-se que, no passado domingo, decorreu o voto antecipado, com mais de 1.100 eleitores a aderir nos dois concelhos. As urnas vão estar abertas até às 19:00, sendo que, depois dessa hora, apenas podem votar os eleitores que se encontrarem dentro da assembleia de voto.