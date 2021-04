Distrital ratifica, “por unanimidade”, nome de Humberto Brito para assumir candidatura à Câmara

A Comissão Política Distrital do Partido Socialista do Porto ratificou, por unanimidade, o nome de Humberto Brito para assumir uma candidatura à Câmara Municipal de Paços de Ferreira.

O nome do atual presidente da autarquia pacense foi apresentado por Manuel Pizarro, líder da distrital e aceite pela totalidade dos elementos da estrutura.

A reunião da Comissão Política Distrital do Partido Socialista do Porto, decorreu na noite desta sexta-feira, no auditório da Associação Empresarial de Penafiel.

“Foi ratificado por unanimidade por todos os presentes”, declarou ao Jornal IMEDIATO Manuel Pizarro, o líder da estrutura.

Na sessão, foi ainda ratificado o nome de outros candidatos às autarquias da região do Vale do Sousa, que anteriormente já tinha confirmado as suas candidaturas, caso de Paulo Araújo Correia, para Penafiel, Alexandre Almeida, para Paredes, Pedro Machado para Lousada.