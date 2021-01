(Vídeo) Idosos recebem boa disposição em casa no Dia Internacional do Riso

Esta segunda-feira assinala-se o Dia Internacional do Riso e o Centro Social e Cultural de Abragão, em Penafiel, não quis deixar passar a data em branco e em tempos de pandemia, que impedem os utentes de frequentar o Centro, e levou a boa disposição a casa dos seus utentes do apoio domiciliário e centro de dia.

“Hoje ficamos com o coração cheio e com o sentimento de missão cumprida. Conseguimos proporcionar um dia positivo, algo que, nesta situação pandémica, nem sempre é fácil. Hoje conseguimos!”, divulgou a instituição na sua página.

José Santos, embaixador do riso em Portugal e funcionário da Câmara Municipal de Penafiel (parceira na iniciativa), deslocou-se a casa dos utentes e protagonizou momentos de grande animação com os seniores da instituição neste Dia Internacional do Riso. Veja o vídeo.