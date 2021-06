O Governo aprovou, na passada quinta-feira, uma portaria que vai introduzir a redução de 50% nos valores das portagens nas ex-SCUT que atravessam várias regiões do país. A partir de 1 de julho, vão ser oito as autoestradas que irão beneficiar do novo regime de descontos.

A medida, aprovada pelos partidos para o Orçamento do Estado deste ano, terá um encargo entre 117 e 149 milhões de euros e entrará em vigor a partir do dia 1 de julho. Neste novo modelo de redução de valores estão presentes as autoestradas A22-Algarve; A23 – IP; A23 – Beira Interior; A24-Interior Norte; A25 – Beiras Litoral e Alta; A28 – Norte Litoral; Concessões do Grande Porto (A41, A42) e de Costa da Prata.

Segundo um comunicado do Conselho de Ministros, os descontos nas portagens serão maiores para os veículos de transporte de passageiros e de mercadorias, tendo estes direito a uma redução de 35% nas viagens entre as 8h e as 19h59 e 55% de desconto entre as 20h e as 7h59 do dia seguinte, aos fins de semana e feriados.

Este é o segundo regime de descontos nas ex-SCUT a entrar em vigor este ano. Desde 11 de janeiro que existe 25% de redução de preço nas portagens para os veículos de classes 1 e 2 a partir do oitavo dia de viagem em 11 autoestradas (A4, A13, A17, A22, A23, A24, A25, A28, A29, A41 e A42).

