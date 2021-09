O Clube Recreativo e Cultural (CRC) 1º de Maio de Figueiró apresentou, no sábado, o seu plantel para a época 2021/2022. Com várias alterações no plantel e equipa técnica, o objetivo, para o presidente do emblema, Pedro Silva, é “respeitar e ser respeitado” na 2ª Divisão da Associação de Futebol do Porto.

Antero Nunes é o novo treinador do clube figueiroense, integrando ainda a equipa técnica Ernesto Sousa, Germano Pereira, enquanto treinadores adjuntos, e António Coelho, como treinador de guarda-redes. Antero Nunes já liderou as escolas do SC Paços de Ferreira, SC Freamunde, sendo esta a sua primeira vez a guiar uma equipa sénior.

Além da apresentação do plantel e staff, no sábado decorreu ainda uma partida entre o CRC 1º de Maio de Figueiró e o Condor SC, que milita no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Braga. A equipa visitante venceu a partida por 3-1.

Os figueiroenses iniciaram-se no marcador nos primeiros instantes do encontro, dominando a primeira parte da partida. Contudo, no segundo tempo, a equipa barcelense equilibrou o resultado e colocou-se em vantagem.

Conheça o plantel e staff do CRC 1º de Maio de Figueiró:

1. Peixoto (GR)

2. Hélder Jacob

3. Hugo Lua

4. João Pedroso

7. Yu

8. Tiaguinho

9. Luisinho

10. Filipinho

11. Belmiro

12. Diogo Carneiro

13. Alexandre Leites

17. Nelsinho

18. Rui Rodrigues

19. Hélder Ferreira

20. Emanuel Morais

21. Tomé

23. Miguel Martins

25. Quim

26. Pinto

27. Ferreira

28. Eugénio

29. Marco (GR)

30. Mantorras

77. Rui Camelo

87. Smith

92. Vítor (GR)

Treinador – Antero Nunes

Treinador adjunto – Ernesto Sousa

Treinador adjunto – Germano Pereira

Treinador GR – António Coelho

Fisioterapeuta – Joana Martins

Fisioterapeuta – Cristina Meireles

Fisioterapeuta – Simão Neto

Técnico de equipamentos – Maciel Neto

Diretor desportivo – João Neto

Diretor desportivo – Alberto

Diretor desportivo – Carlos Matos

Diretor desportivo – José Duarte