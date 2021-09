Enquanto Paços de Ferreira viu aumentar, entre 26 de agosto e 8 de setembro, a incidência cumulativa de covid-19 (número de casos positivos por cada 100 mil habitantes), no mesmo período a situação epidemiológica evoluiu de forma diferente nos concelhos vizinhos, onde se verificaram descidas no valor.

Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS), que semanalmente atualiza os dados de incidência cumulativa a nível concelhio, a região do Vale do Sousa registou, em média, uma queda de 8,28% no número de infetados por 100 mil habitantes, quando comparando com os últimos dados conhecidos, relativos ao período de 19 de agosto a 1 de setembro.

Entre os seis municípios analisados pelo IMEDIATO, o maior crescimento aconteceu em Castelo de Paiva, de 11,02%, passando de 118 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes para 131, seguido por Paços de Ferreira (+10,25%), concelho que regista a maior incidência da região.

Por outro lado, a maior quebra aconteceu no concelho de Paredes, que passou de 292 para 231 (-20,89%). Consulte a tabela e saiba mais sobre a situação epidemiológica do seu concelho.

Incidência cumulativa (casos de covid-19 por 100 mil habitantes) no Vale do Sousa*:

Concelho Incidência de 19/08 a 01/09 Incidência de 26/08 a 08/09 Diferença (%) Castelo de Paiva 118 131 +11,02% Felgueiras 267 224 -16,11% Lousada 225 200 -2,22% Paços de Ferreira 244 269 +10,25% Paredes 292 231 -20,89% Penafiel 278 251 -9,71% Vale do Sousa 237,33 217,67 -8,28%

*Dados do boletim epidemiológico da Direção Geral da saúde de 10/09.