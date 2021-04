Os comerciantes da Rua Dom José de Lencastre, em Paços de Ferreira, uniram-se e decoraram a rua com flores para cativar a população a apoiar o comércio local da cidade, bem como para embelezar as lojas nesta época primaveril.

Maria do Céu Costa, do Centro Ótico Boa Imagem, deu o mote para a iniciativa, que, inicialmente, consistia na realização de uma “Festa da Flor”, decorando a rua com flores de plástico, ao invés dos tradicionais guarda-chuvas.

Contudo, devido ao estado atual e a proibição de ajuntamentos, a iniciativa foi adaptada e os comerciantes colocaram as flores nas colunas das lojas, de forma a gerar curiosidade nos clientes e embelezar os estabelecimentos.

A comerciante acrescenta que considera importante a união de todo o comércio neste projeto, como forma de todos ficarem a “ganhar” com a sua aderência. Veja o vídeo do IMEDIATO!

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.