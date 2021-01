Utentes e funcionários dos lares da região começaram a ser vacinados contra a covid-19

Arrancou a vacinação contra a covid-19 a funcionários e utentes de lares dos concelhos de Paços de Ferreira e Penafiel.

Em Paços de Ferreira, a campanha começou esta quinta-feira no Lar do Divino Salvador, em Freamunde, e na Quinta Maria Luísa, em Penamaior, tendo sido vacinados 42 utentes e profissionais. Amanhã, vai ser estendida a outras instituições do concelho, entre as quais a Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira.

Já a Santa Casa da Misericórdia de Penafiel anunciou a vacinação de utentes e funcionários das suas três Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI’s). Segundo a página da autarquia, no total, a instituição tem 110 utentes nos três lares.

“Fortes e firmes irão continuar, sempre com o pensamento positivo de que esta fase irá melhorar em breve”, rematou a entidade, na sua página.