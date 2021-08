A candidatura da coligação «Penafiel Quer» à Junta de Freguesia de Abragão lançou a música «A Força do Povo». Dedicada à população, a música junta as vozes de André Barros, Lisandra Oliveira e Moisés Azevedo e “já tem milhares de visualizações na página oficial da coligação «Penafiel Quer – Abragão»” nas redes sociais.

“Entendemos criar esta música como uma homenagem a todos os abragonenses. Ao produzir a música achamos por bem dar a conhecer o nosso lema – Somos uma equipa renovada, com gente boa, simples, humilde e, acima de tudo, trabalhadora. Um grupo de abragonenses que amam a sua terra e que só têm um interesse em comum: fazer mais e melhor por Abragão”, afirma o candidato da coligação à Junta de Freguesia de Abragão, Daniel Mendes, citado em comunicado.

André Barros, jovem abragonense, e “em ascensão no mundo da música hip-hop“, considerou que “foi um gosto enorme produzir a letra para esta música. Identifico-me com esta equipa da coligação «Penafiel Quer, em Abragão, e estou com eles para ajudar a minha terra”, disse.

Já Lisandra Oliveira, que faz parte do executivo candidato à Junta de Freguesia de Abragão, afirma que o objetivo era construir uma música que “entrasse facilmente no ouvido dos jovens e adultos”, aproveitando “imagens da nossa linda terra que tanto amamos”.

Moisés Azevedo, que também colaborou neste projeto musical, e mandatário da Coligação Penafiel Quer em Abragão, refere que “foi uma boa ideia juntar diferentes estilos musicais. Esta produção oferece uma melodia simpática, atrativa, e de fácil interpretação. Quisemos produzir algo simples, indo de encontro ao nosso lema (…)”, disse.