Daniel Mendes, de 42 anos, Lisandra Oliveira, de 33 e José Vieira, com 47 anos, mais conhecido por “Zé do Bovieiro”, são os candidatos à Junta de Freguesia de Abragão, pela Coligação Penafiel Quer.

Para o candidato Daniel Mendes, “a candidatura da Coligação Penafiel Quer, à Junta de Freguesia de Abragão, apresenta-se com uma equipa renovada, com gente boa, simples, humilde e, acima de tudo, trabalhadora. Um grupo de Abragonenses que amam a sua terra e que só têm um interesse em comum: fazer mais e melhor por Abragão.”

“O amor pela nossa Terra, a vontade de ajudar e a coragem para lutar pelo futuro da nossa Vila são os valores que nos dão força para caminhar ao lado de todos os Abragonenses, nesta candidatura da Coligação Penafiel Quer à Junta de Freguesia de Abragão”, defende o candidato, acrescentando que se trata de uma lista de “gente de trabalho, pessoas com provas dadas na nossa Freguesia e estaremos sempre com o Povo, como sempre estivemos em todos os momentos”.

Daniel Mendes é natural de Abragão e desde muito jovem que faz parte de várias associações desportivas, culturais e sociais em Abragão. É baixista dos “Improve” grupo de Rock de Abragão. Foi jogador do clube da terra, o União Desportivo Abragonense, durante 15 anos. É um dos fundadores e organizadores do Festival “MaioÁbrir” em Abragão. Faz parte do Centro Social e Cultural de Abragão como elemento do Rancho Folclórico de Abragão. Foi membro da direção do Centro Social durante 8 anos, de 2012 a 2020.

O candidato concorre ao lugar até agora ocupado por José de Sousa, que não se recandidata por limitação de mandatos.