Câmara de Paços acusa PSD de estar instrumentalizado por concessionária da água

O presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira criticou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, a posição do PSD relativamente ao dossier da água no concelho. Humberto Brito acusou o principal partido da oposição de estar “a fazer frete” à concessionária, ao invés de defender os interesses da população.

Humberto Brito criticou as últimas tomadas de posição dos social-democratas, em Assembleia Municipal, acusando o partido de estar “instrumentalizado” pela concessionária e de não estar ao lado do executivo, que pretende a remunicipalização do serviço da água e saneamento.

Segundo o autarca, que as questões levantadas pelos PSD na última sessão da Assembleia Municipal, “mais não são do que uma reprodução das imputações que a concessionária faz à Câmara em sede do judicial, são os pedidos que a concessionária faz ao município em sede do Tribunal Arbitral”, referiu, considerando “muito estranho” a situação, “a não ser mais uma vez, que o PSD esteja a fazer um frete à concessionária, procurando beneficiá-la, como fez num passado bem recente”.

Câmara não vai pagar “nem um cêntimo” à concessionária da água, diz Humberto Brito

Humberto Brito relembrou o contrato de concessão da água assinado pelo PSD em 2005 e os reequilíbrios que foram feitos nos dois anos seguinte, assim como o acordo que o município fez em março de 2017 para a aplicação de um tarifário mais baixo, decisão que “não obteve o voto favorável do PSD”.

Garantindo que não irá pagar “nem um cêntimo” à concessionária da água sem o parecer da ERSAR, do Tribunal de Contas e do Fundo de Apoio Municipal, Humberto Brito afirmou que vai levar o caso até às últimas instâncias.

Contactado pelo Jornal IMEDIATO, Alexandre Costa, líder do PSD, garantiu que não estão do lado da concessionária. “Estamos do lado da população e da verdade e o PSD entende que deve haver esclarecimentos relativamente ao estado do contrato”.

Reveja a conferência de imprensa da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, transmitida em direto no canal de YouTube do IMEDIATO.