Disputou-se, esta semana, a sexta e última jornada da fase de séries das provas da AF do Porto – e foram vários os clubes da região que carimbaram o acesso à próxima etapa de eliminatórias.

Na Divisão de Elite da AF Porto, o SC Freamunde liderou a série 2 com 41 pontos, mais nove que o segundo classificado, o Vila FC. Já na série 3 da mesma prova, o Aliados FC alcançou a segunda posição, que também dá acesso à próxima fase, com 35 pontos.

Na série 5, dois clubes do concelho de Paredes lutaram por um lugar nas eliminatórias, o Rebordosa AC e o Aliança de Grandra, mas apenas o primeiro chegou ao objetivo. Com 42 pontos, o Rebordosa liderou o grupo, alcançando um avanço de dez pontos face ao segundo classificado, o Vila Meã, enquanto o Aliança de Gandra ficou na terceira posição, com 23 pontos, os mesmos que o quarto.

Já na Divisão de Honra, o Citânia de Sanfins conseguiu um lugar na fase de eliminatórias, ao assegurar a segunda posição na série 2, com 36 pontos. Na série 3, o SC Nun’ Álvares terminou em primeiro lugar, enquanto o Caíde Rei ficou em último e, na série 6, o CD Águias de Eiriz conseguiu o primeiro lugar, com um avanço de quatro pontos ao Gulpilhares FC, clube com que perdeu na derradeira jornada.

A série 1 da Primeira Divisão da AF Porto juntou o S. Vicente de Pinheiro com a AJM Lamoso e ambos passaram à fase de eliminatórias, em primeiro e segundo lugar, respetivamente. O FC Parada também liderou a série dois e, na quarta série, o Águias de Figueiras conseguiu carimbar o acesso com um segundo lugar. Também na série 6 a ADC Penamaior conseguiu um segundo lugar, enquanto a AD Lustosa ficou em terceiro

Também na Segunda Divisão diversos clubes da região conquistaram um lugar na próxima fase. Na primeira série, o USC Baltar liderou o grupo com 31 pontos. Na mesma série, o GRD Rans apenas conseguiu o terceiro lugar, ficando pelo caminho.

Também o CRC 1º de Maio de Figueiró viu o apuramento escapar “por entre os dedos” no último jogo, tendo ficado na terceira posição da série 3, com a ADC Frazão um lugar abaixo.

Na série 4, o Codessos conseguiu o segundo lugar, com 25 pontos. Na última jornada venceu por 4-3 a ADCL Carvalhosa, que terminou em último de série. Já na sétima série, os Leões de Seroa ficaram em terceiro lugar e, na oitava, o S. Vicente de Irivo conseguiu o acesso, enquanto o FC Paço de Sousa ficou na última posição.

Conheça os resultados da última jornada das competições da AF Porto.

Divisão de Elite

Série Casa Resultado Visitante 2 FC Felgueiras 1932 1 – 4 Freamunde 3 SC Rio Tinto 1 – 1 Aliados Lordelo 5 Aliança de Gandra 0-0 Rebordosa AC

Divisão de Honra

Série Casa Resultado Visitante 2 S. Lourenço Douro 1-1 Citânia de Sanfins FC 3 Caíde Rei 2-1 Castêlo da Maia 3 SC Nun’ Álvares 2-1 Custóias FC 6 Águias de Eiriz 2-3 Gulpilhares FC

Primeira Divisão

Série Casa Resultado Visitante 1 AJM Lamoso 1-0 S. Félix Marinha 1 S. Vicente Pinheiro 1-1 Perafita 2 FC Parada 1-0 SC Campo 3 Lixa 2-1 FC Nespereira 4 Águias de Figueiras 0-2 ARD Macieira 6 AD Lustosa 0-3 ADC Penamaior

Segunda divisão

Série Casa Resultado Visitante 1 USC Baltar 4-1 FC Vila Boa Quires 1 Marechal Gomes da Costa 2-1 GRD Rans 3 ADR S Pedro de Fins 1-0 CRC 1º de Maio de Figueiró 3 ADC Frazão 0-0 Lusos DB 4 CDC Codessos 4-3 ADCL Carvalhosa 7 Leões Seroa 0-0 ASS Nevogilde 8 S. Vicente Irivo 3-1 FC Paço de Sousa